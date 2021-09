Молитва за початок нового церковного року

СРИМСКА МИТРОВИЦА – З оглядом же нови церкви рок, Начало Индикта, почина 1./14. септембра, и того року 12. септембра ше до церкви зишли нє лєм старши, алє и наймладши, же би ше помодлєли и прияли благослов за нови церковни рок и початок школского року.

Вони шицки принєсли и свойо школски торби, старши були швичкаре при читаню євангелиї, а вец шицки зоз запалєнима швичками прияли окремни благослов як прейґ молитви, так и зоз полїваньом швеценей води.

Євангелия ше читала о Исусовим благослову дзецох и зауваги апостолом и старшим же до Царства Божого нє мож войсц кед нє будземе як тоти дзеци. Апостол читал богослов Филип Суботич, а на концу шицким дзецох нашей парохиї одшпиване Многая и Благая Лїта.

