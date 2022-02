Молитва и пост за Україну на стреду у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – На поволанку нашого владики Георгия, и у парохиї св. оца Миколая вчера на шицких трох нєдзельових Службох Божих ше модлєло и за мир у України. Була, а и на стреду будзе молитва за мир у України, на поволанку нашого владики Георгия и папи Франциска.

Владиков апел на молитву пречитал парох о. Владислав Варґа, у котрей поволує вирних нашей епархиї же би ше приключели на поволанку папи Франциска цалей Церкви, же би ше на стреду, 2. марца, модлєли и посцели тиж та тото намиренє, тє. за преставанє воєних зраженьох у України.

З тей нагоди, шестри Служебнїци непорочней Дїви Мариї на тот дзень, 2. марца, як знак солидарносци зоз Вселенску Церкву и українским народом, поволую шицких вирних на молитву до нашого святилїща – Водици.

Процесия до Водици руша на 14,30 годзин з Катедралней церкви святого Миколая у Руским Керестуре. През драгу ше буду модлїц пацерки, а на 16 годзин там будзе Молебен до Пресвятей Богородици.

