Молитвова програма за 160-рочнїцу икони Водицовей Мариї

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди 160 рокох икони Водицовей Мариї, намальована єй копия меншого формату хтора обидзе парохиї нашей Епархиї. З тей нагоди ше орґанизує молитвова програма „Духовна обнова под покровом Мацери Божей Водицовейˮ и почнє у парохиї св. оца Миколая у Руским Керестуре, 15. и 16. октобра.

Нєшка, 15. октобра, молитвова програма почнє на 17 годзин зоз заєднїцку молитву за особни намиреня, пол годзини познєйше будзе ше модлїц Ружанєц, на 18 годзин Служба Божа и Мелебен, а потим преподаванє на тему „Мария – моя духовна Мацˮ.

Други дзень духовней обнови тиж од 17 годзин будзе Акафист до Пресвятей Богородици, Ружанєц – модлєнє пацеркох, Служба Божа и молебен, а по Служби молитва.

На нєдзелю, 17. октобра, Водицова икона будзе однєшена до парохиї у Старим Вербаше дзе того дня будзе преславени Кирбай. Икону там пошвеци владика Георгий, а вец у церкви останє два тижнї же би ше вирни мали нагоди опрез нєй модлїц за ласки у своїм живоце.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)