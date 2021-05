Мотивацийна роботня о даваню креви

РУСКИ КЕРЕСТУР – У штреднєй школи Петро Кузмяк 19. мая отримана мотивацийна роботня о добродзечним даваню креви хтори отримала представителька Червеного крижу зоз Кули.

Роботня отримана за школярох трецей и штвартей класи обидвох напрямох, тє. и ґимназиялцом и туристичному напряму же би ше их мотивовало на тот гумани чин, а мотив роботнї бул Даванє креви нє болї, дай нагоду дакому любиц.

Домашня спред Школи була педаґоґиня Любица Няради, витирвала активистка у тей гуманей активносци Школи у сотруднїцтве зоз Червеним крижом.

