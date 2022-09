Моцна буря залапела подручє вербаскей општини

ВЕРБАС – Екипи Явного комуналного подприємства „Комуналєц” вчера санирали пошлїдки моцней бурї котра штварток пополадню залапела и подручє општини Вербас. Шицки екипи були на терену од вчасного рана же би розчисцели стебла и конари зоз драгох, сообщене з того вербаского подприємства.

У сотруднїцтве зоз Оддзелєньом за инспекцийну дїялносц Општинскей управи Вербас, роботнїки „Комуналцу” обиходзели шицки критични точки. Найчежша ситуация була у населєню Виноґради, як и на Шлайзу, дзе моцни витор звалєл векше число стеблох, а критична ситуация була и на часци Кулскей драги.

По сообщеню з Дїловней єдинки „Чистота” ЯКП „Комуналєц”, екипи вишли на терен и нєпоштредно по законченю бурї и окончовали интервентне орезованє, а на терену бул и баґер ровокопач. Дзекуюци роботнїком Явного комуналного подприємства, транспорт ше одвивал нєзавадзано. Тиж, екипи „Водоводу и канализациї” чисцели шахти за одводзенє атмосферских водох же би ше предбегло затримованє дижджу на драгох.

Найвекша чкода котра зазначена то котру моцна буря спричинєла на управним будинку АД „Carnex”, як и на єдним силосу цукровнї „Бачка”, зоз котрих витор однєсол закрица. Пошлїдки бурї було и на системи „Електромрежа Сербиї”, прецо даєдни часци городу єден час нє мали струї.

У других населєних местох вербаскей општини нє було векшей чкоди.

