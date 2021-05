Моцна охрана нє допущела побиду

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 9. мая, у 28. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор,ФК Русин одбавел нєришено зоз ФК Станишич 1920, 0:0.

Першопласованей екипи зоз Станишичу ше нє удало пребиц тварду охрану Русина, змаганє було динамичне, зоз мало нагодами з обидвох бокох, а госци у 20. минути, зоз претаргнуца, потрафели горню греду. Русиново бавяче ше досц добре тримали и нє допущовали процивнїком же би розвили бависко, а при концу першого полчасу екипа Русина мала и єден контранапад хтори нє реализовани зоз ґолом.

Русин наступел у составе – Калинич, Тома, Джуджар (Чонка), Ланчужанин, Малацко, Павлович, Вуйович Ф., Будински (Ковачевич), Кулич (Надь), Дюканович (Чернок), Саянкович (Иличич).

На нєдзелю, 16. мая, Русин одбави змаганє на Ярашу процив БСК Бачки Брестовец, а змаганє почанє на 17,30 годзин.

