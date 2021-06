Моцни аплаузи на вчерайшей представи „Успани красавец”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє за Ментално нєдостаточно розвити особи (МНРО) Белава птица зоз Кули, вчера у Велькей сали Дома култури виведли музично-драмску представу Успани красавец за хтору текст и режию поробела Єлена Фачол.

Представа Успани красавец, у хторей ґлумели дзеци, алє и одроснути зоз Здруженя Белава птица, вєдно зоз своїма виховательками, приказала обробки найпознатших дзецинских баснох, злучених до єдней, а през музику, танєц и сучасни и комични диялоґи.

Задовольна публика учашнїкох у представи наградзела зоз моцним аплаузом, а як за Рутенпрес виявела вихователька Єлена Фачол, таки способ виражованя вельо уплївує на самодовириє и спознайни функциї їх хасновательох, понеже вони през бависко збогацую словнїк, ошлєбодзую ше од стресу и напартосци, а окреме им значи повага и потримовка других людзох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)