Мудро и безпечно – Квиз 2

Цо то Cyberbullying?

А. Файта вирусу зоз хторим можеме заражиц рахункар

Б. Посиланє змистох зоз рахункара на интернет

В. Кед ше парняки прейґ диґиталних технолоґийох увредзую, знємирюю, лєбо грожа єдни другим

Кед хаснуєм цудзи рахункар, нїяк нє треба:

А. То робиц у присустве других людзох

Б. Зохабяц на нїм свойо лозинки

Чи дружтвени мрежи маю право хасновац и копирац твойо фотоґрафиї и знїмки?

А. Гей

Б. Нє

Диґитални цинь то:

А. Тото цо обявюєш о себе на дружтвених мрежох и цо це провадзи

Б. Блурована фотоґрафия

Кед висцераш фотоґрафию зоз свойого профила, чи ши ю занавше склонєл зоз интернета?

А. Гей

Б. Нє

Кед маш вецей налоги, чи безпечне хасновац исту лозинку за шицки налоги?

А. Гей

Б. Нє

Предаторе то:

А. Подоби зоз серийох

Б. Особи хтори ше фалшиво представяю же су твойо парняки

В. Антивируси

Чи безпечно чекирац ше и обявйовац локациї местох на хторих ше находзиш?

А. Нє, бо то єден зоз способох як нас предаторе можу пренайсц

Б. Гей, бо то шицки робя и нє боїм ше

Точни одвити, як и толкованя, пренайдз на pametnoibezbedno.gov.rs