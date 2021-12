Музей нащивел госц зоз Казахстану

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 4 децембра, Музейну збирку у Руским Керестуре нащивел госц, млади докторанд зоз Казахтану котрому бул домашнї проф. др Ярослав Катона. Керестурски госц, Алпамис Бабаєв зоз Астани зоз Казахстану, на докторских студийох у своєй держави, а у Керестуре ше нашол на поволанку свойого коментора на докторских студийох Катону.

З тей нагоди, у Музею их дочекала предсидателька Туристичного здруженя Руски Керестур Любица Няради котра дзечнє представела историят Руснацох на тих просторох. Нярадийова по законченю нащиви, вихасновала нагоду визначиц же дзвери Музею дзечнє отвера шицким, лєм ше потребне наявиц.

Туристичне здруженє Руски Керестур того року реализовало два проєкти – „Младежски волонтерски камп за красши Руски Керестур 2021.” и „Отворени дзвери Музею”, цо подрозумює же є отворени под час Червеней ружи, Дньох керестурскей паприґи, Младежского волонтерского кампу и за школярох зоз ОШШ зоз домом школярох.

Обидва проєкти реализовани зоз потримовку Општини Кула и Роботного цела за младих при Националному совиту Руснацох.

