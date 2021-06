Музей наївней уметносци „Илиянум“ означел 50 роки иснованя

ШИД – Музей Наївней уметносци Илиянум у хторим малюнки познатого наївного маляра Илиї Башичевича Босиля, вчера з пригодну шветочносцу означел 50 роки иснованя.

Як гварела директорка Музею Любинка Пантич, пред 50 роками 31. мая, Скупштина општина Шид принєсла одлуку о снованю Музея хтора ше ма старац о чуваню и викладаню Босильовей творчосци.

Була то нагода же би сотруднїки хтори сотрудзовали з Музейом достали подзекованя од републичних, покраїнских и локалних институцийох, добитнїк подзекованя и КПД Дюра Киш, а медзи медийним сотруднїками добитнїк подзекованя и новинар Руского слова зоз Шиду.

Тиж з тей нагоди виведзена уметнїцка програма у хторей наступели Бояна Вуцоня, хтора шпивала, музично ю провадзели Стефан Маркович и Никола Китич.

