Музика виполнює шерцо коцурского бетяра

Кед ше у єдним виреченю спомнє Коцур, музика, вешелє – велїм перша асоцияция праве Коцурски бетяре. А шпиванку и гранє того оркестра нє мож задумац без мелодиї з инструмента на котрим грає Яким Бесерминї Кимчо.

Перши озбильнєйши крочаї у швеце музики Якима Бесерминя случели ше 1999. року, и кед Янко Саболов формовал ґрупу Майски струни, а барз го до нєй волал, Яким ше ґу нїм приключел. После двох рокох ґрупа ше розпадла, и Бесерминя драга одведла до Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва”, дзе постал активни член.

Гоч у Майских струнох грал на примки, тамбурки, и то бул перши инструмент з котрим ше наш музичар стретнул, коло Юлияна Рамача Чама у „Жатви” почал учиц грац и на гармоники. Ходзел и на приватни годзини, дзе знаня и схопносци за тот инструмент зберал вше вецей, а любов ґу граню и музики була вше векша.

Потим ше оформела ґрупа Дюла и приятелє, у котрей грали старши и вельо искуснєйши музичаре як цо Силвестер Иґрачки Иґи, Драґан Стоянович, Любомир Загорянски, а придружел ше ґу нїм и Кимчо. Єден час нє могло задумац вешелє без їх музики, алє и за цали тот час, Бесерминї нє занєдзбовал свою активносц у „Жатви”, та наступал и на велїх наших фестивалох.

Яким Бесерминї з дзивку

Фаховци и искусни музичаре як Янко Сабо и Миленко Чосич коло котрого ше Яким тиж учел грац, та и Чамо, очиглядно у нїм препознали талант. Тераз Бесерминї, окрем на примки и гармоники, грає и на клавиятурох, алє зна грац на шицких инструментох прето же то просто його любов.

Час преходзел, и пришла хвилька же би ше обрацело нови бок у живоце. Так у периодзе 2013/2014. року, зоз людзми з котрима грал и котри му були блїзки, оформел тамбурови оркестер Коцурски бетяре. Окрем Бесерминя, ту почина грац и Александар Саша Хромиш Чинґа, Ґруйо Дюрдїч, Здравко Бесерминї, Драґан Бесерминї, Микола Няради Нєро. Було пременки, даєдни особи ше виключели, дахто ше приключел, алє оркестер успишно ище и нєшка тирва.

Коцурски бетяре прикрашели и розвешелєли госцох на велїх свадзбох, бичакох, балох, преславох, рижних вешельох. Од кеди оркестер оформени, вше ше вецей грало, було вельо обовязким алє образованє и ученє вязане за музику, у сущносци, нїґда нє преставало. Яким ма таки талант же досц лєм най чує шпиванку и такой ю може одграц, а таки слухисти и други музичаре у Бетярох.

Же су добра и убавена екипа гутори и факт же телї роки тирваю, як и тото же граю у блїзшим и ширшим околїску, а и по велїх руских местох. У тей хвильки, мож повесц, же нєт оркестра медзи Руснацами котри зна грац и руски шпиванки, алє и староварошски, забавни, країшски, а Кимчо зоз свою екипу ма рижнородни репертоар з котрим виполнюю жаданя припаднїком каждого народу котри жиє на тих просторох. Гоч су тамбурови оркестер, нє страна им анї рокенрол музика, а дзечнє заграю и кажду другу файту.

Плани єст вельо, та так Кимчо и екипа зняли єдну шпиванку, а три купели котри чекаю же би их обробели и зняли, лєм их у тей хвильки гамує нєдостаток часу и други обовязки. Алє придзе час кед ше тоти плани и витворя.

Якимови кажди наступ мили – чи грає за 100 особи, чи за 500. Грає прето же люби, прето же му то виполнює шерцо, а ґу тому ше зароби и пристойни динар. Його час и час Коцурских бетярох тераз тирва, а Кимчо вери же ше зявя и даяки нови и младши музичаре котри предлужа по їх драги.

Можебуц мали нашлїднїки уж и ту, Кимчово дзеци Мирослав и Катарина, котри помали, алє зоз сиґурним крочайом уходза до швета музики. Обидвойо указали прихильносц ґу тей файти уметносци, шпиваю, на вецей фестивалох и змаганьох уж наступели, та прешвечлїво указали же и талант на тату маю. Гоч ше до граня ище нє лапаю, Яким ше цеши же им шпиванка блїзка, же рушели по драги музики, а кадзи их ноти и мелодиї на тей драги одведу – роки укажу.