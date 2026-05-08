Музично-креативна роботня „Тайна мелодиї – Ода радосци”

НОВИ САД – На Дзень Европи, Европска хижа Нови Сад орґанизує интерактивну роботню у Културней станїци Свилара (Дьордя Райковича 6б), на соботу 9. мая, од 11:30 до 12:30 годзин, а наменєна є дзецом од пейц по седем роки.

Роботню, хтора инспирована зоз композицию Ода радосци, хтора источашнє и химна Европскей униї буду водзиц дириґенткиня и музична педаґоґиня Дуня Хузян и професор камерней музики Ґоран Ерич. През шпиванє, ритмички танци и єдноставни креативни активносци дзецом ше приблїжи европске културне нашлїдство.

Роботня ше реализує у партнерстве зоз Мрежу културних станїцох.

Уход ше нє наплацує, а мож ше приявиц на тим линку.