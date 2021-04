Навечар будзе Позитивна минута

РУСКИ КЕРЕСТУР – Стретнуце Позитивна минута будзе отримане нєшка навечар з початком на 20 годзин у просторийох Каритасу.

Тема стретнуца будзе Сила и моц слова Божого (Лк 7, 1 – 10) котре отрима шестра Михаїла Воротняк, а поволани шицки заинтересовани котри жадаю преглїбиц свойо вирске знанє и котри ше жадаю утвердзиц у християнскей вири. Хто ма, зоз собу потребне вжац Святе Писмо и теку за писанє призначкох.

Стретнуце ше отрима зоз почитованьом шицких проциепидемийних мирох, обовязно ношиц маску и почитовац медзисобну дистанцу.

