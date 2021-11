Нагода за медзивирски диялоґ

СРИМСКА МИТРОВИЦА – З нагоди пошвецаня нового римокатолїцкого владики за сримску Бискупию, Ф. Свалини у Сримскей Митровици, 21 новембра, до Сербиї пришол и секретар Ватикану з державами и секретар медзинародного оддзелєня за Церкву у Восточней Европи архиепископ Пол Ричард Ґалаґер. Попри нього, на пошвецаню у Митровици були 23 архиепископи и епископи з цалого реґиону, медзи котрима бул и наш владика кир Георгий зоз трома нашима священїками, а присутни були и двоме владикове СПЦ зоз домашнїма священїками. Дзень пред тим, у Зренянину, архиепископ ше стретнул и побешедовал о станю Католїцкей Церкви у Сербиї зоз шицкима владиками на териториї Сербиї, дзе тиж присуствовал и владика Георгий Джджар.

Дня 22. новембра визначни госц ше стретнул и зоз предсидательом Републики Сербиї Александром Вучичом, министром вонкашнїх дїлох Николом Селаковичом и премиєрку Ану Брнабич. Вовторок спомнути госц нащивел єден од найстарших манастирох, Ковиль, дзе ше стретнул з патриярхом Порфирийом, а тема їх стретнуца була сотруднїцтво медзи Католїцку и Православну Церкву у Сербиї, як и медзивирски диялоґ вообще.

Пондзелок у нунциятури архиепископ ше стретнул з католїцкима медиями – Звоник (суботицка бискупия ) Блаґовест (Беорбадска надбискупия) Радио Мария и Дзвони.

