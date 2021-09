Награда за еколоґийни активносци уручена и Школи Петро Кузмяк

НОВИ САД – У голу Покраїнскей влади АПВ, вчера шветочно уручени награди у рамикох програми За чистейши и желєнши школи у Войводини. Медзи наградзенима воспитно-образовнима установами и Основна и штредня школа Петро Кузмяк зоз Руского Керестура.

З кулскей општини наградзени ище Основна школа Вук Караджич зоз Червинки и ОШ Петефи бриґада зоз Кули.

Покраїнски секретарият за урбанизем и защиту животного штредку, хтори реализує тоту програму-проєкт уж 12 роки, на тот завод одлучел наградзиц шицки 49 школи цо у нїм участвовали, бо и попри чежких условийох у хторих робели, постарчели витвориц и еколоґийни активносци и о тим послац звити.

Циль проєкту звекшовац свидомосц и особну одвичательносц о чуваню животного штредку, а наймладши у нїм препознати як ключни фактори пременкох и сила будучносци у тей обласци.

