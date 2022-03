Награда за седем школярки керестурскей школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школярки ОШШ зоз домом школярох Петро Кузмяк достали припознаня у рамикох проєкту Беоґрадскей отвореней школи Зачувай приватносц – одупри ше прициску.

У спомнутим проєкту участвовали седем школярки руских оддзелєньох ґимназиї – Єлена Фейди, Корнелиа Будински, Ана Чизмар, Мая Ерделї, Валентина Новта, Мария Горняк и Минеа Югас.

Слово о проєкту дзе школяре участвовали на тромешачним тренинґу о диґиталней приватносци и способох чуваня од диґиталного насилства.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)