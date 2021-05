Наградзена Миа Чордаш за малюнок

ПАНЧЕВО/РУСКИ КЕРЕСТУР – На мулитимедиялним Конкурсу з меном 9 БУДИ (БУДЗ) Мали дурносци, вельки мудросци, у катеґориї Еколоґия, Иновациї и Експеримент – БУДЗ Креативец, школярка Миа Чордаш, зоз IV б класи ОШ Петро Кузмяк зоз Руского Керестура достала I награду за подобову роботу з меном Заґадзенє.

Єй роботу на Конкурс послала учителька Веруна Медєши, а Конкурс орґанизовали Културни центер Панчева и Здруженє гражданох БУДИ (БУДЗ) тиж зоз Панчева.

Конкурс бул орґанизовани у штирох катеґорийох: визуелна уметносц, филм и театер, литература и еколоґия, иновациї и експеримент. Вкупно конкуровали 975 поєдинєчни и ґрупни роботи, а сцигли нє лєм зоз нашей, алє и зоз жемох реґиону, та и Италиї и Швайцарскей.

