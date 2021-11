РУСКИ КЕРЕСТУР/ЗОМБОР – Школярка штвартей класи оддзелєня рускей Ґимназиї, Силвия Маґоч, участвовала на XIII Фестивалу любовней поезиї „Иван Панґарич”, єй два писнї вибрани медзи найлєпши и буду обявени у тогорочней Збирки любовней поезиї истоменого фестивалу.

Спомнути Фестивал ма уж тринацрочну традицию, реализує го зомборски Дом за школярох штреднїх школох, а можу участвовац школяре шицких штреднїх школох котри биваю у школярских домох.

