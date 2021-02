Наградзени найлєпши студенти

ЖАБЕЛЬ – Концом януара найлєпшим студентом општини Жабель уручени котракти о стипендованю. Контракт зоз студентами подписал предсидатель Општини Жабель Урош Раданович котри теди гварел же општински академци вредно робя и уча и прето су наградзени.

Медзи стипендованима и Кристина Горняк зоз Дюрдьова котра на трецим року студийох на Медицинского факултету у Новим Садзе, напрям интеґровани академски студиї медицини, и ма просекову оцену 9,29. Наградзена и Катарина Лукач зоз Жаблю,студентка другого року студийох на Високей технїчней школи фахових студийох у Нови Садзе, напрям информацийни технолоґиї, и ма просекову оцену 9,60, як и Йована Горняк зоз Ґосподїнцох котра на другим року студийох на Польопривредним факултету у Нови Садзе, напрям ветеринска медицина, просекова оцена 9,00.

Стипендию од дзевец тисячи динари буду доставац за дзевец мешаци у чечуцим школским року, односно за период од октобра 2020. по юний 2021. року.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)