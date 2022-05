Наградзени на Смотри кирилскей писменосци

ТИТЕЛ/РУСКИ КЕРЕСТУР – На 20. Смотри кирилскей писменосци – Читай, крашнє пиш, у орґанизациї Библиотеки „Стоян Трумич” з Тителу, наградзени и седмеро школяре з Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура.

Награди вчера шветочно уручени у ґалериї Библиотеки, а зоз керестурскей Основней школи их прияли: за 2. место Мая Надь, за 3. место Кристина Русковски у старшим возросту (5-6 класа), а Ребека Сабадош за 1. место и Виктор Надь за 3. место у старшим восзосту (7-8 класа). Шицки су наградзени у катеґориї найлєпши писмени задатки на руским язику, хтори послали їх наставнїци Каролина Джуджар и Тамара Хома.

У истей катеґориї участвовали и школяре Штреднєй школи тє. руских оддзелєньох ґимназиї „Петро Кузмяк”, та за найлєпши вибрани роботи Леонтия Сивча, Ґлорияна Штранґара и Силвиї Маґоч, котрим професорка Люпка Малацко. Шицки задатки на руским язику препатрела и найлєпши вибрала писателька Мелания Римар.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)