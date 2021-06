Наградзени школяре на Каритасовим конкурсу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох вецейрочного проєкта Каритасу Сербиї под назву Зменшованє ризику од елементарних нєпогодох, 9. уния закончени активносци у Основней школи Петро Кузмяк у Руским Керестуре, з уручованьом наградох найлєпшим школяром цо участвовали на литературно-подобовим конкурсу хтори Каритас за нїх розписал на тоту тему.

Конкурс розписани по отриманих роботньох на тоту тему хтори 20. мая отримани за школярох од 1. по 4. класу, а водзела их координаторка Каритасу Нового Саду Анита Ґовля.

Литературно-подобови конкурс мал циль же би дзеци тото цо дознали на роботньох виражели на уметнїцки способ през литературни лєбо подобово роботи. У каждим од 7 оддзелєньох школярох цо участвовали на конкурсу, наградзени найлєпши три роботи, а вчера автором Ґовльова уручела и награди, школски ташки и прибор, цо обезпечел Каритас. Тиж, шицки цо участвовали на конкурсох були наградзени зоз теку и фломастерами.

По словох Ґовльовей, керестурски школяре указали наисце вельке знанє, информованосц, и барз активно участвовали на роботньох, цо указали и їх литературно-подобово роботи.

