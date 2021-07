Награди за найлєпших школярох у општини Вербас

ВЕРБАС – Найлєпши школяре ґенерациї, ношителє Вуковей дипломи, а од того року и школяре котри зазначели замерковани резултати на змаганьох найвисшого ранґу, зоз шицких основних и стреднїх школох у општини Вербас достали вчера, 5. юлия, од локалней самоуправи вредни дарунки. Школяром ґенерациї уручени лаптоп рахункари, а ношительом Вуковей дипломи и успишним змагательом мудри годзинки и бездротови слухалки.

Дарунки школяром уручел предсидатель Општини Вербас Предраґ Роєвич на святочним приєму у Скупштини општини Вербас, а дарунки достали 12 школяре ґенерациї, 59 ношителє Вуковей дипломи и 10 школяре котри освоєли награди на републичних змаганьох.

З тей нагоди, предсидатель Роєвич визначел же Вуковци и школяре ґенерациї представяю будучносц Вербаса, а орґанизовани приєм праве потвердзенє того, прето же школяре заслужую найлєпши условия за одрастанє и школованє.

Зоз Основней школи „Братство єдинство” з Коцура, попри школяра ґенерациї Иґора Чордаша, наградзени и Петар Рунич, Илия Мартич, Сара Гарди, Марина Медєши и Мартина Уйфалуши.

На приєму школярох присуствовали и предсидателька Скупштини општини Вербас Саня Жиґич и помоцнїк предсидателя Општини за образованє ради Мария Милинич.

