Награди на Дзень „Руского слова” Рамачови, Надьовей, Орсаґови и Хомовей

НОВИ САД – З нагоди Дня НВУ „Руске слово” и рочнїцох часописох нєшка у Новим Садзе буду додзелєни порядни награди вонкашнїм сотруднїком.

З нагоди 70-рочнїци Часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, за найлєпше авторске дїло – серию прекладох зоз шветовей литератури, а тиж и за активносц у редакциї часописа „Шветлосц” и окремне доприношенє у науки, литератури, култури и уметносци по руски, у периодзе од 2020. по 2021. рок, награда „Микола М. Кочиш” будзе додзелєна познатому новинарови и писательови Михалови Рамачови.

З нагоди 50-рочнїци мултимедиялного часописа за младих МАК награда будзе додзелєна Цецилиї Надь. Вона сотрудзує зоз тим часописом уж вецей як дзешец роки и од теди є порядна сотруднїца редакциї.

З нагоди 50-рочнїци мултимедиялного часописа за младих МАК и 75-рочнїци Часописа за дзеци „Заградка”, медзиредакцийска награда за длугорочну активносц и визуалну иновативносц у часопису МАК и едициї сликовнїцох за дзеци „Заградка”, будзе додзелєна Иґорови Орсаґови. Вон нє лєм же з кореня пременєл визуални випатрунок младежскому часопису, алє одредзел и нови визуални идентитет установи.

Награда „Литературного слова” – „Мирослав Стрибер” за найлєпше авторске дїло по руски и активносц у додатку „Литературне слово”, у периодзе од 2021. по 2022. рок, додзелєна Марини Хома.

Награди у форми дипломох и пенєжней суми додзеля редакторе часописох и директор установи.

(Опатрене 164 раз, нєшка 164)