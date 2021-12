ШИД – Општинска рада (ОР) на своєй схадзки утвердзела предлог одлуки о буджету за 2022. рок з хтору предложени плановани приходи у виносу од 1.377.040.000 динари, а конєчну одлуку принєшу одборнїки Скупштини општини Шид.

ОР тиж розпатрела и Програми дїлованя явних подприємствох за 2022. рок, як и вимоги и молби физичних и правних особох.

