Награди школяром Ґимназиї

Школяре Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” достали припознаня у рамикох проєкту Беоґрадскей отвореней школи „Зачувай приватносц – одупри ше прициску” котри пошвецени едукациї о насилству на интернету, цо тиж так лєм єден спомедзи числених крочайох котри пребера школа же би зопарла кажду файту насилства.

У спомнутим проєкту участвовали дзевецеро школяре руских оддзелєньох ґимназиї – Єлена Фейди, Корнелиа Будински, Дарко Провчи, Адрияна Фейди, Ана Чизмар, Мая Ерделї, Валентина Новта, Мария Горняк и Минеа Югас.

Уровень защити особних податкох на интернету у Сербиї нєзадоволююци, тиж и податки о безпечносци хасновательох, окреме при младших ґенерацийох. Насилство на интернету наисце часте, и стрета ше го у рижних формох, а зоз спомнутим проєктом, фаховци зоз Беоґрадскей отвореней школи (БОШ) едуковали школярох же би и сами постали свойофайтово едукаторе у тей обласци, и же би праве вони ширели тоту позитивну приповедку през ґенерацию у домашнєй школи.

БУДУ ЕДУКОВАЦ ПАРНЯКОХ

Зачувай приватносц – одупри ше прициску, проєкт у котрим участвовали школи зоз териториї цалей держави. За школярох то бул тромешачни тренинґ о диґиталней приватносци и способох чуваня од диґиталного насилства, а ту и искуства учашнїкох зоз керестурскей школи.

– Приявела нас тедишня класна, терашня директорка ище прешлого школского року, теди зме мали перше преподаванє, таке як обука, то було онлайн, бо було у корони, викладали нам даскельо тренере зоз БОШ, а ми були подзелєни до двох ґрупох. Патрели зме рижни презентациї, вони нам толковали и обучовали нас за дальши крочаї. Же бизме заокружели тото початне викладанє, ми порихтали презентацию, нажаль, нє удало нам ше ю представиц у школи, бо ище вше тирвала настава на далєко. Но оценьоваче презентациї нам були нашо менторе зоз БОШ котри були задовольни зоз нашу роботу. До наших презентацийох зме уруцели и аватара Петра Кузмяка положели зме го прейґ апликациї котру хаснує и школа на Инстаґраму. Вон бул преподавач у нашей презентациї, думам же зме з тим прицагли окремну увагу менторох – потолковала нам школярка руского оддзелєня ґимназиї трецей класи Мария Горняк.

Презентацию котру оценьовали менторе зоз БОШ, тоту после законченей обуки, представели нам школярки Єлена Фейди и Корнелиа Будински. Як нам потолковали, намагали ше облапиц сфери интернету хтори найчастейше хасновани при їх ґенерацийох, так отворено виступели же ше найбаржей хасную дружтвени мрежи, на першим месце Инстаґрам, Снепчет, Тик ток, и аж потим Фейсбук котри, по їх думаню, мрежа за старши ґенерациї. Ту и апликациї за комуникованє, алє и хаснованє интернету за виглєдованє, и окреме за наставни активносци. На основи тей першей презентациї, будовали и свою дальшу роботу у рамикох проєкту.

АНКЕТА И ВИКЛАДАНЄ ПРЕД ДОМАШНЇМА

Пред мешацом превжали дальши крочаї, направели анкету на уровню штреднєй школи, медзи школярами єст и тих котри нє одвитовали, алє мали репрезентативни прикладнїк вецей як половку пополнєтих лїсткох. Анализовали поєдинєчно кажде оддзелєнє, кажду ґенерацию и шицких вєдно. Резултати представели 28. марца, теди отримали и викладанє, а то була и закончуюца фаза проєкту за нїх, под патронатом ментором зоз БОШ.

– Питаня за анкету рихтала Мария, преверела их помоцнїца директорки Лїляна Фина, було три питаня, єдноставни на заокружованє, а мали можлївосц и же би ше дописовало. Конкретни резултати досц добри, векшина ше стретла зоз насилством на интернету, алє тиж ше шицки знали и вибориц зоз тим, знали як ришиц проблем – гварела нам школярка трецей класи Минеа Югас.

О детальох резултатох анкети, нам гварела Мая Ерделї, тиж школярка трецей класи.

– Найвецей школяре заокружели же ше стретали зоз циґанством, ширеньом нєправди, коментарованьом фотоґрафийох на профилох и блоґох, та ше и ми у викладаню фокусовали на способи як обкеровац таки ситуациї, алє и як правилно защициц особни податки и фотоґрафиї з котрима ше явно експонуєме на интернету – визначела Мая Ерделї.

Проєкт Зачувай приватносц – одупри ше прициску реализовала Беоґрадска отворена школа у периодзе од двох рокох, у сотруднїцтве зоз Партнерами за демократски пременки Сербиї, SHARE Фондация, НВО Атина, Най ше зна, и А11 Инициятива за економски и социялни права. Проєкт потримала Делеґация ЕУ у Републики Сербиї през Европски инструмент за демократию и людски права EIDHR.

