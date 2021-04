Наградне бависко „Вежнї рахунок и победз” – и општини Вербас 20 000 еври

ВЕРБАС/БЕОҐРАД – У Влади Републики Сербиї министер финансийох Синиша Мали вовторок, 20. априла, представел нови круг наградного бависка „Вежнї рахунок и победз 2021” котра почина 15. мая и будзе тирвац по 25. юний, док други круг будзе орґанизовани на єшень того року. Коверти зоз фискалнима рахунками уж мож посилац, правила бависка исти як и прешлого року, а до огляду ше буду брац фискални рахунки од 1. априла 2021. року.

Конференция за медиї у Палати Сербиї була и нагода же би и општини Вербас була уручена пенєжна награда вредносци 20 000 еври, котру у рамикох змаганя городох и општинох Сербиї у фискалней одвичательносци, локалней самоуправи принєсли гражданє. Попри општинох Савски венац и Кула, з вербаскей општини у наградним бависку „Вежнї рахунок и победз” послати найвецей рахунки, а награду приял предсидатель општини Вербас Предраґ Роєвич.

Министер Мали гварел же прешлорочни резултати наградного бависка були одлични, прецо и принєшена одлука же би ше и того року орґанизовало. По його словох, у наградним бависку участвовали вкупно 11,5 милиони коверти, а то 115 милиони фискални рахунки, та спрам того вираховане же у тих рахункох було коло 100 милиони еври порциї на додатну вредносц.

Предсидатель вербаскей општини Роєвич визначел же є подзековни шицким гражданом на участвованю у наградним бависку „Вежнї рахунок и победз”, и гварел же достати средства буду инвестовани до проєктох од значносци за гражданох Вербасу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)