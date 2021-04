Наградне бависко „Вежнї рахунок и победз” – општини Кула 20 000 еври

КУЛА/БЕОҐРАД – Вчера, 20. априла у Беоґрадзе у Палати Сербиї було святочне уручованє наградних чекох за найуспишнєйши дзевец локални самоуправи у Наградним бависку „Вежнї рахунок и победз” котре тирвало од 15. новембра 2020. року по 27. фебруар того року.

Наградне бависко „Вежнї рахунок и победз” орґанизовал НАЛЕД, а општини Кула єдна спомедзи дзевец найактивнєйших локалних самоуправох, по числу послатих ковертох зоз фискалнима рахунками або потвердзенями о плаценю, цо бул услов за участвованє.

На святочним додзельованю бул и министер финансийох Синиша Мали, а спред Општини Кула наградни чек приял предсидатель Општини Дамян Миланич котри з тей нагоди визначел же тоти средства буду наменєни за обнову дзецинских заградкох у општини.

