Назберани потребни пенєж за Ваню Романа

ДЮРДЬОВ – Мешац по порушованю акциї збераня средствох за єденацрочного Ваню Романа зоз Дюрдьова, прешлого тижня назберани шицок потребни пенєж за обидва операциї.

Средства донировали велї Дюрдьовчанє приватни поднїмателє, поєдинци, здруженя, дружтва и велї людзе добрей дзеки, зберани є и до шкатулох у апатикох и дутянох у Дюрдьове, Жаблю и Апатину, а пред двома тижнями, внєдзелю 28. марца, Дюрдовчанє за Ваню орґанизовали Гуманитарни базар „Же би Ваня могол ходзиц”.

За операциї значни средства видвоєла и Општина Жабель. Дзекуюци Гуманитарней фондациї „Будз гумани – Александра Шапича”, за Ваню послати коло 1.140 порученя. Понеже за Ваню назберане достаточно средства, його плаката зоз його меном, слику и числом на котре мож донировац пенєж або уплациц на жиро-рахуник вецей ше нє находзи на урядовим сайту Фондациї. Медзитим, кед же будзе потребне ознова зберац средсва за Ваньово постоперативне лїченє и регабилитацию ознова будзе активоване його число на сайту Фонадациї.

Дзекуюци шицким людзом добрей дзеки Ваньово родичи, Ксения и Микола, приявели го за операциї – перша ма буц у першим тижню мая, а друга у авґусту.

