НОВИ ВЕРБАС – На Парохиї св. Владимира у Новим Вербаше, закончена акция „Затичка за гендикеп”, у хторей, после длугшого часу, назберани двацец мехи затичкох.

На тот способ мож помогнуц другим особом, бо з рециклованьом затичкох, мож купиц рижни помоцни средства людзом у потреби.

То нє перша акция на Парохиї св. Владимира, хтору порушал парох о. Иґор Вовк, хтори уж познати у добродзечним анґажованю и орґанизациї гуманитарних дїялносцох.

