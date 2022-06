„За капиталисту вообще нє шицко єдно чи його продукти поглєдую розшати приватни купци, чи держава. Поглєдованє держави сиґурне, масовне и вигодне, найчастейше з монополистично формованима ценами, и прето вец держава найвигоднєйши купец и випоруки за ню найблїщацша робота за капитал.” (Р. Луксембурґ, „Полиция и милитаризем”, 1899).

Капитал о котрим слово у цитату Рози Луксембурґ, то капитал войново-индустрийного комплекса. Продукти войновей индустриї найдрагши продукти, и масовно их можу трошиц лєм державни буджети. Война найблїщацша робота капитализма, а оружиє вшелїяк блїщаце, знаме то ище з народних писньох, и зоз шерцом и, без шерца юнака.

Найблїщацша робота на швеце, и єй блїщаце орудиє за роботу (оружиє), забило нєдавно 18 штредньошколцох у ЗАД (а 27-раз штреляне по школох за рок). Блїщаца робота з блїщацим орудийом, после того злодїйства, народзела ше блїщаца идея америцких републиканцох же би пре тоту причину уведли ище вецей блїщацого оружия до школох, же би шлїдуюце масовне забойство було ище блїщацше, вироятно. Источашнє тота блїщаца робота у України (на котру зме ше уж звикли) зоз свою блїщацосцу народзело блїщацу идею ширцом Европи (и, нормално, у ЗАД), же би ше звекшало блїщацосц роботи зоз вивозом вельо блїщацого оружия до України.

Найблїщацша робота у капитализму, милитаризем и война, подполно ошлєпює шицко коло себе. А роботнїцку класу, зоз свою блїщацосцу, буквално „валя з ногох”. Цо пре скок ценох поживових продуктох и шицкого другого, цо директно з кульками, кед сце роботнїцка класа (гоч ту и штредня класа), у України и Русиї.

Найблїщацша робота капитализма нє ма алтернативу, нїч так швидко и так видомо, и так интензивно нє твори профит як война. Гей, война у капитализму нє ма алтернативу. Мир то лєм циґар-павза.

И у тей блїщацосци войни, моци зашлєпйованя, и евидентному хасну владаюцей класи од милитаризма, кажде закладанє за мир як капка у морю. Гоч, озда най ше руци лєм так тото силне наоружанє, наґазни мини, танки, ракети далєкого досягу и нуклеарни бойово глави? Чкода руциц, а кед є уж ту, цо будземе, най ше похаснує… А уж ту и воєно-индустрийни комплекси, озда нє станю з роботу? Робота важна, а найблїщацша робота – найважнєйша на швеце.

И нєт тей дзецинскей креви, тей креви штредньошколцох, нєт тей креви младих хлопох у воєней опреми, нєт тей креви цивилох – жени, хлопи у шицких старосних ґрупох хтори би могли знїщиц найблїщацшу роботу капитализма. Напроцив. Цо вецей креви, найблїщацша робота надиходзи ауґментатив, охабя нас без пригодней компарациї и словох, и так ошлєпює, без словох, жиєме у найблїщацшим можлївим швеце, и точно можем задумац, як уж звикнути, кляпкаме блїщацей печарки нуклеарней бомби.

Блїщацо зишли з розуму.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)