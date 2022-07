Ивана Бучко зоз Бачинцох одмалючка люби рисовац, а нєшка роби як сотруднїк у настави зоз уметнїцкого поля на Катедри за ґрафични дизайн Факултета технїчних наукох у Новим Садзе.

Илустрация може буц рисунок, слика, фотоґрафия, лєбо друга форма уметносци. Сущносц илустрациї декоровац приповедку, писню лєбо даяки текст визуално представяюци часц опису у тексту.

Ивана Бучко закончела штредню уметнїцку школу ,,Боґдан Шупут” у Новим Садзе напрям дизайн. После ше одлучела уписац на Академию уметносцох дзе ше єй попачела програма и дзе думала же може вельо напредовац.

– Талант сом нашлїдзела од моєй мацери, хтора зо мну одмалючка рисовала и научела ме вельо того зоз тей обласци. Илустрация то рисованє, алє у одредзеним стилу. Найволїм илустровац змисти за дзеци, а ту и найважнєйше буц креативни. Тиж важне мац шлєбоду же бизме могли експериментовац з креативносцу же би рисунок бул интересантнєйши. З ґрафичним дизайном мож дизайновац кнїжки, плакати, сликовнїци… Важне мац инспирацию. Я ю пренаходзим у других уметнїкох и у анимованих филмох – визначує Ивана.

Вона поручує шицким младим хтори заинтересовани за тоту файту уметносци же най буду вредни и упарти, та буду и напредовац, бо то красна професия, як гвари и жада им щешлїву роботу.

Ивана потераз мала єдну самостойну виставу. Свойо роботи кладзе и на диґитални платформи, а мож поопатрац на Инстраґрам профилу @buckoivana.

