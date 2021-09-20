Найвецей нови случаї у Новим Садзе

НОВИ САД – До вчера у Войводини реґистровани 1.217 нови случаї охореня зоз коронавирусом, сообщел на своїм сайту Институт за явне здравє Войводини котри провадзени ширенє Ковиду-19.

Найвецей нови случаї єст у Новим Садзе – 241 (активни 4.149 случаї охореня), а найчастейше охорюю особи од 20 до 39 роки, а потим и тоти од 40 по 59 роки, звекшого нєвакциновани особи.

На подручу цалей Войводини єст 16.118 активни случаї.

Институт оценює же епидемийна ситуация у Войводини нєвигодна, на териториї 43 општинох и городох є позарядова, а у двох општинох нєвигодна.

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