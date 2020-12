Найвецей нови случаї у Новим Садзе

НОВИ САД – До вчера у Войводини реґистровани 938 нови случаї охореня зоз коронавирусом, сообщел на своїм сайту Институт за явне здравє Войводини котри провадзени ширенє Ковиду-19.

найевецй нови случаї єст у Новим Садзе – 226, а ситуация критична и у Панчеву, Зренянину, Кикинди, Зомбору, Суботици и Сримскей Митровици.

На подручу цалей Войводини єст 41.982 активни случа, алє служби Институту преценює же тото число вельо векше.

Найвецей активни случаї охореня єст у Новим Садзе – 11.933, у Панчеве – вецей як 4.100, Зренянину – вецей як 3.000, у Суботици – вецей як 2.400, Бачкей Паланки – вецей як 1.700, Кикинди – вецей як 1.400, Сримскей Митровици, Руми и Вербасу зоз вецей як 1.000 активнима случаями.

Институт оценює же епидемиолоґийна ситуация у Войводини позарядова, гоч у остатнїх даскелїх дньох реґистроване менєй нови заражени особи.

