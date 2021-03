ДЮРДЬОВ – Вчера, на Медзинародни дзень женох, и у Дюрдьове традицийно у центре валал при пияцу могло ше купиц рижне квеце у букетох, резане и у черепчкох, як и рижни ручни роботи як цо прикрашени шкатули, прикраски и друге.

Од шицкого найвецей и найшвидше ше попредало квеце у черепчкох.

