Найдлугши мешац

„Of the moment, be. At the moment, live”

Но, и то прешло – Крачун, Нови рок, Крачун, од Миколая по Йована, думам же нєт особи на тим швеце хтора нє була на даякей преслави, журки, вечери, з єдним словом, на сходзе дзе була громада людзох. Нїби зме ше вешелєли, скакали, єдли, уж лєм шицко тото цо ше роби кед ше журкує. А вєдно зоз нами, и омикрон.

Понеже то шицко так крашнє и у вешелю прешло, тераз идземе далєй. Нови я, нови одлуки, нови бла-бла, „као” меняме ствари од Нового року и тераз шицко будзе лєпше и иншак, и насправди нам будзе супер. И так дзень по дзень, прешол януар и наисце ме интересує чи и 5 проценти гевтих хтори чекали же би им Нови рок пременєл живот и далєй вери же ше дацо, саме од себе, без же бизме сами дацо поробели, пременї. Прейдзе корона сама од себе, плаци буду векши сами од себе, дружтво нам ше доведзе до шора саме од себе, будземе лєпше жиц, бо нам то припада,…

Nope, sorry, нїч з того. To би можебуц и мало даякого смисла у манастире, наприклад: мировац, спатрац себе, духовно ше воздзвиговац и так далєй, алє у тим конзум-дружтве у хторим шицко зароб-потрош, куп-предай – чежко. Тота машинерия пребарз добре наштелована же би лєм так пременєла програму по хторей роби и як то Ниче фино гварел, жиц то трапеза, а же бизме прежили, мушиме найсц смисел. А то нє Нови рок, та шицко будзе лєпше и прейдзе корона и ствари руша на лєпше, то илузия, а нє смисел живота. А понеже нам векшини животи бидни, вец глєдаме даяки илузиї и модлїме Бога „а чом мнє нє спаднє дакеди дацо зоз нєба?”. Чом чомка нє ма уха, ниа чом.

Допити сом уж, га? Вироятно, алє якош наисце нє видзим о чим бим иншим писал, окрем о потреби же бизме ишли напредок, же бизме мали даяки циль, смисел. Дацо за цо ше вредзи бориц, дацо за цо бизме ше борели зоз уживаньом, у каждей хвильки. Сцеце схуднуц? Нє помогнє вам Нови рок у тим. Сцеце почац тренирац? Анї за тото нє треба Нови рок. Жадаце лєпше жиц, ушорену державу, нормални концерти? Нїч то нє пада зоз нєба, од Нового року. Най вам кажди дзень будзе Нови рок, та да кажди дзень можеце дацо поробиц, пременїц. Тераз права хвилька, а нє од Нового року и подобни вигварки. Тераз. Окрем кед же вам добре, вец нїч.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

