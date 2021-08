Найкрасши глас – Дарина Михняк, за цалосни наступ – Александра Русковски

РУСКИ КЕРЕСТУР – На другим фестивалским вечаре 60. Червеней ружи, кошарку червених ружох и награду за найкрасши глас освоєла Дарина Михняк з Коцура, а за цалосни наступ наградзена Александра Русковски з Руского Керестура.

Михнякова наступела зоз шпиванку Нє можем забуц Златка Русковския у аранжману Мирослава Папа, а Русковскова зоз шпиванку Можебудз дакеди Владимира Малацка за хтору аранжман зробел Мирко Преґун.

У тих двох катеґорийох змагали ше ище и ґрупа Дахто, дацо, даґдзе з Керестура, Марко Буила з Коцура, Мишана шпивацка ґрупа КУД Жатва Коцур, Антонела Надь з Руского Керестура, Младша шпивацка ґрупа КПД Дюра Киш зоз Шиду, Мирослав Малацко з Керестура и Дзивоцка шпивацка ґрупа КУД Тарас Шевченко з Дюрдьова.

Шпивачох провадзел Фестивалски оркестер под руководством Мирослава Папа котри з Мирком Преґуном пририхтали и аранжмани, а Оркестер после змагательней часци наступел зоз трома композициями.

Наступ шпивачох оценьовал жири у составе Геленка Гарвильчак, Златко Русковски и Анамария Регак. Видеа-наяви зробели Златко Русковски и Сенка Русковски Надь, а видео-анимацию Ярослав Планчак.

Други фестивалски вечар на початку програми привитал предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, присутна була и державна секретарка Олена Папуґа и представителє Националного совиту Руснацох на чолє з предсидательом Бориславом Сакачом

Змагательни вечар отримани у Велькей сали Дому култури, знїмала го и Радио-телевизия Войводини, та директни пренос прейґ видео-биму мож було патриц у школским дворе, дзе после змаганя отримана розвага зоз музику.

єшка, трецого фестивалского вечара тиж у Велькей сали Дому култури будзе отримани Ревиялни вечар – Ретроспектива 60 Червених ружох, на котрим буду виведзени 12 композициї у народним духу котри настали на тим нашим найстаршим фестивалу.

Програму ше будзе преношиц и прейґ дружтвених мрежох.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)