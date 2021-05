Найлєпше бависко тей яри

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю 17. мая, у 30. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, фодбалере ФК Русин победзели екипу ФК БСК зоз Бачкого Брестовцу з резултатом 3:0 (2:0).

Перша права акция ше случела у 14. минуtи кед зоз лївого боку Янко Кулич вошол до простору од 16 метерох, поцильовал процивни лїви бок госцуюцого ґолмана и потрафел сам кут дзе ше сходза горня греда и статива.

У подобней ситуациї як и Кулич, и скоро зоз истого места, млади Саянкович зоз асистенцию Бранковича, дава други ґол за Русин.

Штредком другого полчасу тренер Русина уводзи нових бавячох, а медзи нїма и найстаршого на терену – Срдяна Дюкановича. Исти бавяч за нєполни 60 секунди як вошол на терен, коло 20 метери од ґола достава першу лабду, спреведа свойого чувара, и зоз прецизним бицом по жеми потрафя до ґолманового лївого боку.

Русин наступел у составе – Калинич, Павлович, Кочиш Ланчужанин, Малацко, Вуйович В., Вуйович Ф., Голик (Чернок), Кулич (Джуджар), Бранкович (Дюканович), Саянкович (Будински).

Русин идалєй на 4. месце зоз 46 бодами, а на нєдзелю 23. мая, будзе госцовац у Бачу дзе одбави змаганє процив домашнєй Твердинї.

(Опатрене 9 раз, нєшка 9)