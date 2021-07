Найлєпшим школяром припознаня Дружтва за руски язик

РУСКИ КЕРЕСТУР – У дворе школского будинку Замок представителє Дружтва за руски язик, литературу и културу уручели припознаня найлєпшим школяром у керестурскей Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк, за 2020. и 2021. школски рок.

Награди з меном учителя Якима Олеяра, медзи иншим, и єдного з главних порушовачох рускей ґимназиї, достали прешлорочна школярки Ґимназиї руского оддзелєня Тереза Будински за 2020. рок, Теодора Новакович IV-1 класа Ґимназиї за 2021. рок. Награда Славка Сабадош (дакедишнєй професорки руского язика як виборного предмета у новосадских школох) достали Ксения Катрина IVа класа Oсновней школи за 2021. рок, София Симунович IVб класа Oсновней школи за 2021. рок, Милица Малинович VIIΙ класа Oсновней школи за 2020. рок, Андрея Hадь VIIIб класа Oсновней школи за 2021. рок, Лора Новакович VIIIб класа Oсновней школи за 2021. рок, Хелена Новта VIIIб класа Oсновней школи за 2021. рок.

Припознаня и кнїжки з виданя Дружтва уручели секретар Дружтва Ирина Папуґа и нова предсидателька Секциї у Руским Керестуре Мария Надь. Вона по словох Папуґовей заменї покойного Владимира Дудаша котрому з минуту цихосци дата чесц.

Ирина Папуґа здогадла и на 135 рочнїцу од народзеня др Гавриїла Костельника, та шветочносц отримана пред його бисту у Замку, дзе и положене квеце.

У мено Секциї котра орґанизовала шветочносц, шицких привитала Мария Дорошки, а попри штирох наградзених школяркох, присутни були и наставнїци руского язика, педаґоґиня керестурскей Школи, и секретар Националного совиту Руснацох.

