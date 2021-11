Наймладшим школяром представени два нови кнїжки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Културна манифестация Костельникова єшень почала вчера зоз представяньом двох найновших дзецинских кнїжкох, Хто як сце авторки Меланиї Римар, и Карусел авторкох Ксениї Варґа, Ани Варґа и Агнети Бучко Папгаргаї школяром першей и другей класи Основней школи Петро Кузмяк.

Школяре зоз вельким интересованьом провадзели интерактивне викладанє присутних авторкох, дзечнє ше уключовали до розгварки, виприповедали свойо интересованя, а дзепоєдни аж и рецитовали и шпивали, як одвит авторком на їх власне читанє и толкованє своїх творох.

На самим концу, модератор програми, Микола Шанта вихасновал нагоду же би спред видавателя кнїжкох НВУ Руске слово до по двох оддзелєньох обидвох класох подаровал по три прикладнїки дзецинских виданьох – Хто як сце, Карусел и прешлорочне виданє Таньов швет Оленки Живкович.

