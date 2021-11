Наймладши фодбалере одбавели пейц змаганя процив Гайдука

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пейц фодбалски змаганя за пионирох и когуцикох отримани того викенду у Спортскей гали у Руским Керестуре, у хторих бавели фодбалере ФК Русин и ФК Гайдук, односно дзеци народзени од 2009. року по 2015. рок.

Пред красним числом навиячох, перши на терен вишли пионире, дзеци народзени 2009. року, и зоз резултатом од 2:1 звладали озбильного процивнїка з Кули, а з оглядом же ше роби о найстарших, уж искусних бавячох, мож повесц же то було и найвозбудлївше змаганє.

За Русин у тим составе бавели – Кристиян Малацко, Валентина Кочиш, Лука Фа, Даниєл Надь, Давид Джуня, Андрей Чизмар, Теодор Штранґар, Андрей Провчи и Тадия Гарди, а два ґоли за Русин дал Теодор Штранґар.

Шлїдуюце змаганє одбавели дзеци народзени 2010. року, хтори прецерпели пораженє од своїх парнякох зоз Кули, та змаганє закончене зоз резултатом од 5:0 за госцох.

За Русин у тим змаганю наступели – Тони Орос, Вукашин Вуйович, Тадей Виславски, Лука Стойков, Стефан Настасич, Алекса Сопка, Кристиян Гайдук, Хана Будински, Филип Ноґо.

После пионирох, на терен вишли старши когуцики, дзеци народзени 2011. року хтори тиж як и свойо рок старши парняки, з истим резултатом од 5:0 поражени од бавячох зоз Кули. Потим наступели когуцики народзени 2012. и 2013. року хтори одбавели солидне змаганє, гоч страцели од Гайдуку з резултатом 4:2. У тим змаганю окреме ше визначели Марко Илич и Никола Планчак, хтори за свой тим дали по єден ґол.

У катеґориї когуцикох, найвецей указали наймладши, хтори ше найвецей и борели, а на концу и радовали, понеже победзели Гайдук зоз 2:1. Ґоли за Русин дали Дарко Еделински и Йован Бошкович. .

За Русин у катеґориї старших когуцикох наступели – Лазар Плавшич, Єлисей Пап, Ален Бики, Дюла Фаркаш, Тони Колошняї, Алекс Цвайґ, Никола Планчак, Марко Илич, Андрей Виславски, Алексей Виславски, Валентина Надь, Николая Рац, Анамария Сопка и Мартин Пашо, док у катеґориї младших когуцикох за Русин наступели – Давид Колошняї, Иван Надь, Тони Надь, Радош Селич, Лука Зелич, Дарко Еделински, Йован Бошкович и Тони Сивч.

Русиново тренере на змаганю були Зденко Шомодї, Деян Йолич и Сани Колошняї, а судзели Деян Йолич, Деян Штранґар и Янко Планчак.

Ище єдно таке змаганє наявене за соботу, 13. новембра, тиж у керестурскей Спортскей гали, на хторим пионире и когуцики одбавя штири змаганя процив ФК Кула. Змаганя заплановани од 15 по 17 годзин, а по тамадз можлїви вименки термину.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)