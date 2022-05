Наймладши фолклораше ше пласовали на Зонску смотру

ЛИПАР – После участвованя на 61. Општинскей смотри дзецинскей музично-фолклорней творчосци хтора отримана 30. априла у Липару, на висши ступень змаганя, на Зонску смотру, пласовала ше младша ґрупа фолклорашох Дома култури зоз Руского Керестура.

На Зонску смотру пласовали ше фолклораше младшей танєчней ґрупи, односно дзеци 3. и 4. класи основней школи зоз „Варешковим танцомˮ, под уметнїцким руководзеньом Андреї Штефанко, а на Смотри наступели и старши танєчни ґрупи зоз хореоґрафию „Закарпатски мотивиˮ и „Дзивоцки венчикˮ.

Фолклорашох провадзел Орекестер Дома култури и їх руководитель Мирко Преґун.

Селектор смотри бул Любомир Вуйчин Миле, орґанизаторе Културно-просвитна заєднїца општини Кула, КУД „Липарˮ и ОШ „Никола Теслаˮ зоз Липару, а главни покровитель манифестациї Општина Кула.

Зонска смотра дзецинскей музично-фолклорней творчосци будзе отримана 14. мая у Кули.

