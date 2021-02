НАЙНОВША ВИСТКА: Одказане нєшкайше змаганє на Ярашу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Перше приятельске стретнуце кадетох ФК Русин зоз кадетами ФК ЦФК зоз Вербасу, котре мало буц отримане на Ярашу нєшка на 15 годзин – одказане.

