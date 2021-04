НАЙНОВША ВИСТКА: Од нєшка еУпис и на руским язику

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од нєшка рано, после 10 годзин на порталу еУправи мож окончиц упис до предшколских установох зоз пополньованьом уписнїци и на руским язику. Тиж у установох котри маю орґанизовану наставу на руским язику, або дзе ше реализує двоязична настава, мож вибрац руски язик як язик воспитно-образовней роботи.

Упис до Предшколскей установи Бамби, односно рускокерестурского оддзелєня Цицибан розписани 1. априла, та зоз предлужованьом ма тирвац по 4. май. Предшколска установа у општини Жабель ище вше нє отворела конкурс за упис, док у вербаскей ПУ упис у цеку.

На препущенє же упис нє могло окончиц на руским язику, и же нє могло вибрац руски язик як воспитно-образовни язик, Национални совит Руснацох реаґовал такой початком априла, перше на адресу Министерства просвити, потим при локалних самоуправох, та и при директорох предшколских установох. Вшадзи достали обецанє же проблем будзе ришени, алє по конєчне ришенє прешло вецей як два тижнї.

Як уж скорей поведзене, родичи котри вибрали даєден други язик, бо нє було руского язика, то годни пременїц накнадно при упису, а як нам потолковане зоз управи ПУ Бамби, руски язик ше вшелїяк подрозумює за упис до Цицибану, бо ше ту настава реализує лєм на руским язику.

