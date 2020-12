НАЙНОВША ВИСТКА: Часопис „Шветлосц” ознова на лїстини наукових часописох Републики Сербиї

НОВИ САД – Часопис за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, котре видава НВУ „Руске слово”, положени на Лїстину катеґоризованих наукових часописох за 2020. рок, чийо видаваче зоз Републики Сербиї, а котре обявює Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою Влади Републики Сербиї.

Часопис за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц” катеґоризовани як М54 – домашнї наукови часопис за гуманистични науки.

Попри часописа „Шветлосц”, на тей лїсти и „Русинистични студиї”, котри обявює Оддзелєнє за русинистику у Новим Садзе. Зоз тим руски науковци достали можлївосц наукового розвою и напредованя, а статї з тей лїстини реферовани и у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR).

Часопис „Шветлосц” бул подполно змистово и визуално реформовани 2019. року, а теди му ґу назви додате же є виданє и за науку.

(Опатрене 68 раз, нєшка 68)