НАЙНОВША ВИСТКА: Ютре нє будзе пияц

РУСКИ КЕРЕСТУР – Почитуюци найновшу одлуку Кризного штабу, у складзе зоз процивепидемиолоґийнима мирами, наютре, 13. марца, у Керестуре нє будзе отримани пияц.

По нєшкайшей одлуки Кризного штабу, през наиходзаци викенд (цала собота и нєдзеля) буду отворени лєм апатики, бензински пумпи и предавальнї основних животних намирнїцох. У складзе з тим, заняти у ЯКП Руском гварели же пияц нє шме буц отримани.

Най здогаднєме, подобни мири ше применьовало и прешлого викенду, алє починаюци соботу од 12 годзин, та пияц у Керестуре бул, а нєдзельови у Кули нє бул отримани.

(Опатрене 17 раз, нєшка 17)