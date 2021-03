НАЙНОВША ОДЛУКА: Пияц заш лєм будзе, алє лєм за тезґи з поживу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Кризни штаб општини Кула принєсол найновшу одлуку же пияци през викенд годни буц отримани, алє же дошлєбодзене предавац лєм поживово намирнїци, почитуюци шицки превентивни мири процив епидемиї як и потераз.

Як зме уж нєшка писали, ЯКП Комуналєц зоз Кули, пред тим видало сообщенє же у складзе зоз одлуку републичного Кризного штабу пияци у општини Кула нє буду робиц през викенд, цо Рутенпресу першобутно потвердзели и у ЯКП Руском.

Потвердзенє же пияц у Руским Керестуре заш лєм будзе отримани ютре 13. марца Рутенпресу дал и о.д. директора Рускому Иґора Фейдия, лєм за тезґи зоз поживовима продуктами.

