ДЮРДЬОВ – Внєдзелю, 24. априла, у дюрдьовскей парохиї Рождества Пресвятей Богородици преславена Велька ноц. Служба Божа почала на 10 годзин, а служел ю о. Борис Холошняй. На Служби шпивал Церковни хор „Розанов“.

По Служби, у церковней порти отримане и традицийне пошвецанє пасхалних кошаркох велького числа присутних домашнїх и їх госцох.

На Други дзень Велькей ноци було мированє.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)