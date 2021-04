Найреалнєйша дзелїдба бодох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзельовим змаганю у Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, хторе отримане 18. априла на керестурским Ярашу, ФК Русин одбавел нєришено процив ФК Борец 46 зоз Обровцу, а з резултатом 0:0.

Змаганє процив Борца 46 було дерби кола, понеже Русин забера штварте, а Борец 46 пияте место на таблїчки. Бависко ше з найвекшей часци одвивало на процивнїцкей половки, шицки напади були такволани полунагоди, но без даяких виробених акцийох, окрем пред конєц змаганя кед бавяче зоз охрани Русина, рушели до нападу. Найчастейше то бул лїви бек и капитен Боян Голик, до нападу ше уруцовал и Владан Вуйович, а єдну од красних нагодох мал и Саянкович, хтори вишол сам опрез ґолмана. Найвекша нагода збула ше у остатнєй минути змаганя кед шлєбодне копанє зоз коло 20 метерох виведол Дюканович.

Русин наступел у составе – Калинич, Кочиш, Голик, Ланчужанин, Вуйович В., Павлович, Вуйович Ф. (Дюканович), Даноєвич, Кулич, Бранкович, Саянкович (Чернок), на замени – Тома Ф, Тома С, Джуджар А, Будински Д, Малацко А.

Русин и далєй забера 4. место, 3 боди вецей од пиятого, односно три боди менєй од трецопласованей Будучносци зоз Младенова. У шлїдуюцим колу Русин госцує у Кляїчеве, дзе ше стретнє зоз ФК Кордун зоз Кляїчева.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)