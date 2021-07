Кед пред вас сцигол тот текст, вироятно уж почали. За векшину спортистох вони коруна кариєри, єдинствене и нєповторлїве чувство участвованя на найвекшей спортскей манифестациї на планети. Окреме кед станю на побиднїцки пиєдестал и зашпиваю гимну своєй держави, под заставу з пейцома преплєценима рижнофарбовима кругами, бо то значи же нє лєм участвовали, алє и победзели. Вельки то успих и привилеґия, бо то змаганє нє як гоч хторе друге. Розумиме ше, слово о Олимпийских бавискох. Лєтних з тей нагоди, простого 2021. року корони, у Токию, у Японє.

Гоч яки сом любитель кошарки и фодбалу, Олимпийски бависка за мнє спортска подїя без конкуренциї. Починаюци од квалификацийох и узвичаєно спектакуларней церемониї отвераня з приношеньом Олимпийскей факлї и дефилеа репрезентацийох (од Амстердама 1928, дефиле предводзи репрезентация Греческей, а заключує национални тим домашнього), прейґ змаганьох и турнирох, по преглашенє побиднїкох и додзельованє медальох. Окреме чекам змаганя з атлетики и ґимнастики, бо тоти племенїти спорти провадзим углавним лєм под час Олимпийских бавискох.

У древних часох, под час Олимпийских бавискох Стари Греки претарговали свойо скоро нєпреривни войни. У нашим, модерним швеце, пандемия корони причина же Бависка пожня єден рок од порядного термину, и причина же того лєта буду отримани у, як ствари стоя, надреалней атмосфери, без публики и под масками. Алє, заш лєм су ту и то найважнєйше.

Олимпийски бависка у своїм нєшкайшим, модерним формату глїбоко вошли до трецого строча свойого тирваня, и практично су найстарша ґлобална спортска манифестация хтора ше отримує у континуитету. „Оцец” модерних Бавискох, аристократ и спортсмен Пєр де Кубертен заслужни за тото цо нєшка маме. Бул орґанизатор перших Олимпийских бавискох у Атини 1896, перши предсидатель МОК, автор застави з пейцома кругами як символа олимпийскей идеї, творец пришаги у хторей ше олимпийци „даваю спорту, на славу спортского духа и чесц екипи”. (Иншак, и Олимпийска застава, и пришага тераз (односно влонї), полня сто роки – першираз су представени у Антверпену 1920. року.)

Найпознатши мото Олимпийских бавискох, славне „Швидше, моцнєйше, лєпше” здумал Доминиканєц Анри Дидон, хтори з тима словами починал годзини физкултури за студентох на своїм коледжу. Алє, главне порученє, сущносц и есенция Бавискох у другей безсмертней пароли, по хторей „Важне участвовац, а нє победзиц”.

У тим духу, тото лєто без моря заш лєм ма смисла, голєм цо ше мнє дотика. Европске фодбалске першенство закончене. Най почню Бависка!

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово".

