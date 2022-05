Наредзенє за забрану палєня жатвових остаткох

КУЛА – Предсидатель Општини Кула Дамян Милянич видал наредзенє зоз котрим ше забранює палєнє жатвових осттакох у хотаре, насампредз сцерня и слами, а шицко як часц превентивних мирох вочи наиходзацей жатви

Попри тим, видате и упутство зоз котрим детально потолковане як потребне дїйствовац у случаю огня. Тиж так шицки польопривредни машини и механїзация котра участвує у жатви и у транспорту муша буц технїчно исправни и обовязни су мац одвитуюци процивогньови апарат. Тиж особи котри участвую у жатви муша буц оспособени гашиц огень и обовязни су мац опрему за першу помоц.

И керестурске Добродзечне огньогасне дружтво будзе анґажоване у наиходзацей жатви, нєодлуга буду обявени термини за препатрунок тракторох, а тиж буду орґанизовани и дежурства.

Коло детальнєйших упутствох и детальнєйше о тей теми мож ше информовац при компетентних, Општински огньогасни союз на телефонске число 025/722-801, Огньогасна єдинка у Кули 025/720-093 и Општински штаб за жатву 025/722-302.

